Оперативники полиции разыскали подозреваемого в Харьковской области и доставили в Закарпатье, где он был помещен в изолятор временного содержания.

В Закарпатье 32-летний харьковчанин обманул военнослужащих, завладев более миллиона гривен.

По сообщению полиции региона, злоумышленник обещал помочь перевести военных для прохождения службы по месту жительства за вознаграждение. За свои «услуги» он потребовал 25 тысяч долларов.

Как выяснилось в ходе расследования, обманутые военнослужащие перечислили мошеннику значительную сумму в гривневом эквиваленте, после чего он скрылся, перестав выходить на связь и покинув Закарпатье.

Оперативники полиции разыскали подозреваемого в Харьковской области и доставили в Закарпатье, где он был помещен в изолятор временного содержания. Мужчине объявлено о подозрении, его грозит до восьми лет заключения.

Также Politeka писала , что работники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога.

Общая стоимость партии составила 30 миллионов гривен, однако экспертиза установила, что спальники не пригодны для использования по назначению. В частности, состав ткани не соответствовал заявленным характеристикам, а в конструкции мешков не хватало обязательных элементов: подкладки из флиса и слоя специальной ткани, обеспечивающей непроницаемость воздуха.

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