Планируемое повышение тарифов на воду для бизнеса может стать серьезным вызовом для украинской промышленности.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсировала повышение стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, что вызывает беспокойство среди экспертов и предпринимателей.

По оценкам Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) это решение существенно повлияет на себестоимость продукции предприятий, зависящих от воды в производственных процессах. В частности, предприятия горно-обогатительной, металлургической и химической отраслей используют значительные объемы воды и ее удорожание напрямую повлияет на конечную стоимость продукции.

Рост тарифов на воду происходит на фоне недавнего повышения цен на электроэнергию, транспортировку газа, акцизы на горючее и перевозку, что уже создало дополнительную финансовую нагрузку на предприятия. Такая ситуация может ухудшить конкурентоспособность украинских товаров на мировом рынке, привести к сокращению рабочих мест и увеличению социальной напряженности. Более того, некоторые компании могут столкнуться с финансовыми убытками, а инвесторы могут избегать вложений из-за нестабильности тарифной политики.

НАГПУ призывает НКРЭКУ к проведению консультаций с представителями бизнеса, профильными ассоциациями и экспертами, чтобы учесть их предложения и избежать негативных последствий для экономики. Установление тарифов должно производиться с учетом реальных условий и не создавать дополнительную нагрузку на предприятия в это сложное время.

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