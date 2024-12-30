Приборы, которые остаются подключенными к розетке, могут потреблять энергию даже в спящем или ожидающем режиме.

Многие не знают, что некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются.

Названы некоторые из них, которых следует выключать, чтобы сохранить ваши деньги и снизить затраты на электричество этой зимой.

Эксперт компании Domestic and General Дэн объясняет, что приборы, которые остаются подключенными к розетке, могут потреблять энергию даже в спящем или ожидающем режиме. Это необходимо для обновления, подключения к удаленным серверам или записи данных.

Например, телевизоры – один из крупнейших энергопотребителей в режиме ожидания. Они постоянно готовы принять сигнал с пульта дистанционного управления, даже если вы не пользуетесь ими. Поэтому следует выключать телевизор, а не просто ставить его на паузу.

Кроме того, если к телевизору подключены дополнительные устройства, такие как приставка или игровая консоль, они также потребляют энергию, даже если вы не используете их полностью, вы можете сэкономить на электричестве.

Микроволновые печи – еще один прибор, который продолжает потреблять энергию для поддержки часов и панели управления. Хотя они не находятся в режиме ожидания, они все равно используют электричество для этих функций, даже если не готовят еду.

Посудомоечные машины также являются значительными энергопотребителями. Они тратят много энергии на нагрев воды и нагревательные элементы. Поэтому важно выключать их после завершения цикла мытья посуды.

Заменив привычку оставлять эти устройства включенными на отключение, вы сэкономите на счетах за электроэнергию.

Источник: Економічні новини.

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