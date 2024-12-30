Многие не знают, что некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются.

Названы некоторые из них, которых следует выключать, чтобы сохранить ваши деньги и снизить затраты на электричество этой зимой.

свет, отключение света

Эксперт компании Domestic and General Дэн объясняет, что приборы, которые остаются подключенными к розетке, могут потреблять энергию даже в спящем или ожидающем режиме. Это необходимо для обновления, подключения к удаленным серверам или записи данных.

Например, телевизоры – один из крупнейших энергопотребителей в режиме ожидания. Они постоянно готовы принять сигнал с пульта дистанционного управления, даже если вы не пользуетесь ими. Поэтому следует выключать телевизор, а не просто ставить его на паузу.

Кроме того, если к телевизору подключены дополнительные устройства, такие как приставка или игровая консоль, они также потребляют энергию, даже если вы не используете их полностью, вы можете сэкономить на электричестве.

свет, отключение света, зарядка, розетка

Микроволновые печи – еще один прибор, который продолжает потреблять энергию для поддержки часов и панели управления. Хотя они не находятся в режиме ожидания, они все равно используют электричество для этих функций, даже если не готовят еду.

Посудомоечные машины также являются значительными энергопотребителями. Они тратят много энергии на нагрев воды и нагревательные элементы. Поэтому важно выключать их после завершения цикла мытья посуды.

Заменив привычку оставлять эти устройства включенными на отключение, вы сэкономите на счетах за электроэнергию.

Источник: Економічні новини.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.