Реквизиты для получения SWIFT-переводов можно найти в мобильном приложении Приват24 или в веб-версии сервиса.

Государственный ПриватБанк совместно с Mastercard анонсировал запуск специальной программы, позволяющей клиентам получать кэшбек по SWIFT-переводам.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Условия программы кэшбека

В рамках инициативы клиенты ПриватБанка могут получать компенсацию при зачислении международных SWIFT-переводов на карты Mastercard.

Согласно условиям, программа предусматривает:

Кешбек в размере 150 грн за первый SWIFT-перевод.

Ежемесячные розыгрыши кэшбека от 250 до 2,5 тыс. грн для участников программы.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо осуществить SWIFT-перевод на сумму от 200 долларов США (или эквивалент в другой валюте) на проблему Mastercard. Программа продлится до 20 июня 2025 года.

Преимущества SWIFT-переводов через ПриватБанк

ПриватБанк акцентирует внимание на ряде преимуществ для своих клиентов:

Отсутствие ограничений по сумме переводов.

Возможность онлайн-отслеживания транзакций.

Специальная поддержка для получателей SWIFT-переводов.

Кроме того, банк отмечает, что 40% платежей поступают на счета клиентов уже через 5 минут, а в конечном итоге обработка занимает до 24 часов.

Как получить реквизиты для SWIFT-перевода

Реквизиты для получения SWIFT-переводов можно найти в мобильном приложении Приват24 или в веб-версии сервиса. Процесс максимально удобен для пользователей, что обеспечивает этот доступ к международным финансовым операциям.

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