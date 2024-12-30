Инициатива направлена на компенсацию затрат на отопление для жителей, использующих индивидуальное электроотопление или газоснабжение.
Об этом пишет Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".
В Черниговской области стартовала программа поддержки отдельных категорий населения. Программа распространяется на жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин. Заявителями могут стать граждане, относящиеся к следующим категориям:
- лица с инвалидностью I и II групп;
- многодетные семьи;
- одинокие матери или родители;
- опекуны несовершеннолетних детей;
- одинокие лица от 60 лет.
Для подачи заявки на получение пособия необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код заявителя и всех членов семьи;
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах (среднемесячный доход должен быть менее 6 318 гривен на одного человека);
- справку из банка с номером счета (IBAN);
- последнюю квитанцию за оплату услуг электро- или газоснабжения.
Если какого-либо из вышеупомянутых документов будет не хватать, заявление не примут.
Обращайтесь лично по адресу: Нежин, переулок Ф. Проценко, 6. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.
За дополнительной информацией звоните: 096 094 32 35 . Программа создана для поддержки самых уязвимых категорий населения, поэтому поощряем воспользоваться возможностью компенсации затрат на отопление.
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