Инициатива направлена ​​на компенсацию затрат на отопление для жителей, использующих индивидуальное электроотопление или газоснабжение.

Об этом пишет Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

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В Черниговской области стартовала программа поддержки отдельных категорий населения. Программа распространяется на жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин. Заявителями могут стать граждане, относящиеся к следующим категориям:

  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери или родители;
  • опекуны несовершеннолетних детей;
  • одинокие лица от 60 лет.

Для подачи заявки на получение пособия необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код заявителя и всех членов семьи;
  • документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;
  • справку о составе семьи;
  • справки о доходах (среднемесячный доход должен быть менее 6 318 гривен на одного человека);
  • справку из банка с номером счета (IBAN);
  • последнюю квитанцию ​​за оплату услуг электро- или газоснабжения.

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Если какого-либо из вышеупомянутых документов будет не хватать, заявление не примут.

Обращайтесь лично по адресу: Нежин, переулок Ф. Проценко, 6. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.

За дополнительной информацией звоните: 096 094 32 35 . Программа создана для поддержки самых уязвимых категорий населения, поэтому поощряем воспользоваться возможностью компенсации затрат на отопление.

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