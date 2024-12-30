Для получения помощи необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым группам.

Инициатива направлена ​​на компенсацию затрат на отопление для жителей, использующих индивидуальное электроотопление или газоснабжение.

Об этом пишет Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

В Черниговской области стартовала программа поддержки отдельных категорий населения. Программа распространяется на жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин. Заявителями могут стать граждане, относящиеся к следующим категориям:

лица с инвалидностью I и II групп;

многодетные семьи;

одинокие матери или родители;

опекуны несовершеннолетних детей;

одинокие лица от 60 лет.

Для подачи заявки на получение пособия необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код заявителя и всех членов семьи;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;

справку о составе семьи;

справки о доходах (среднемесячный доход должен быть менее 6 318 гривен на одного человека);

справку из банка с номером счета (IBAN);

последнюю квитанцию ​​за оплату услуг электро- или газоснабжения.

Если какого-либо из вышеупомянутых документов будет не хватать, заявление не примут.

Обращайтесь лично по адресу: Нежин, переулок Ф. Проценко, 6. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.

За дополнительной информацией звоните: 096 094 32 35 . Программа создана для поддержки самых уязвимых категорий населения, поэтому поощряем воспользоваться возможностью компенсации затрат на отопление.

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