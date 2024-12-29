В результате поджога был нанесен ущерб более чем на 380 тысяч гривен.

В Запорожье несовершеннолетний поджег автомобиль Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако ввиду смягчающих свойств приговор был заменен на год испытательного срока.

Об этом говорится в решении суда, принятом в Едином государственном реестре судебных решений.

«Несовершеннолетний добровольно за оплату согласился выполнять задачи, направленные на препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, путем поджога, чтобы сделать невозможным дальнейшее использование техники для противодействия военному агрессу РФ», — говорится в приговоре.

В результате поджога был нанесен ущерб более чем на 380 тысяч гривен. В ходе расследования подозреваемый заключил соглашение, признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и повреждению имущества. Однако учел обстоятельства дела и заменил лишение свободы на год испытательного срока.

Также Politeka писала о том, что правоохранительные органы уже два года не могут привлечь к ответственности местного депутата из Ирпеня Александра Пикулика, который два года назад под хмельком устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ресторанов города.

Последние новости Украины:

Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.

Выплаты не могут быть ниже 8000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую ​​пенсию.

Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.