В результате операции через несколько часов в Житомире был задержан один из подозреваемых.

24 декабря в Житомирской области, вблизи территориального центра комплектования, произошел взрыв.

Как сообщила Национальная полиция 27 декабря, взрывное устройство, которое могло повлечь значительные последствия, не сдетонировало.

Благодаря быстрым действиям правоохранителей, удалось задержать подозреваемых, которые готовили теракт.

С места происшествия правоохранители изъяли сумку с самодельной взрывчаткой, изготовленной металлическими шариками, которые должны были действовать как элементы поражений. Также полицейские обнаружили телефон, через который, вероятно, использовалась видеотрансляция, а также другие важные вещественные доказательства.

В результате операции через несколько часов в Житомире был задержан один из подозреваемых — 41-летний мужчина, уроженец Донбасса, ранее неоднократно судимый за незаконное обращение с наркотиками и кражи. Полиция также установила, что женщина, передавшая мужчине взрывчатку, является 23-летней жительницей Бердичева, ранее перешедшей в поле зрения правоохранителей за наркотические преступления. Она была задержана в ходе расследования.

Подозреваемые уже задержаны, продолжается дальнейшее расследование.

Также Politeka писала , что в Хмельницкой области работники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали работника государственного предприятия, несмотря на наличие у него бронирования.

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