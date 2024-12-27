РФ ночью запустила ракеты и десятки беспилотников по территории Украины, стало известно о последствиях.

В ночь на 27 декабря враг запустил две ракеты "Искандер-М" и более двадцати беспилотников, противовоздушной обороне удалось уничтожить тринадцать дронов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, армия России запустила против Украины две баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

24 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям Орел, Брянск и Миллерево.

По состоянию на 9 утра известно о сбитии 13 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за российских обстрелов Сумской области есть жертва и разрушение, в ОВА назвали последствия атаки.

Сумы и другие населенные пункты области 26 декабря получили массированные удары со стороны оккупантов.

Из-за вражеских обстрелов произошли пожары и разрушения в разных городах, есть информация о погибшем человеке.

Об этом сообщила в Telegram-канале Сумская областная военная администрация (ОВА).

В ОВА в два часа ночи 27 декабря рассказали о ситуации на пограничном положении за вечер 26 декабря.

По данным ОВА, в течение дня захватчики совершили 169 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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