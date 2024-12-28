Нарушители правил военного учета обязаны уплатить штраф, наложенный ТЦК, и если у нарушителя нет денежных средств, но есть имущество, это имущество может быть отобрано и продано на аукционе.
Юрист в области военного права Антон Ревенко разъяснил , что уплата штрафа является обязательной, независимой от финансовых возможностей нарушителя.
Штраф - обязательная оплата
Как сообщает юрист, уплата штрафа за нарушение правил военного учета обязательна, даже если гражданин не имеет средств для его погашения.
"Это обязательно для гражданина - уплатить этот штраф, даже при отсутствии денег" , - подчеркнул Ревенко.
Имущество нарушителя может быть продано на аукционе
В случае, если денег на уплату штрафа нет, нарушитель может потерять свое имущество.
"Осуществляется описание, то есть у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то накладывается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать, не сможет отчуждать", — подчеркнул Ревенко.
Далее имущество может быть продано на электронном аукционе "СЕТАМ".
Также Politeka писала о том, что в Одесской области суд вынес приговор мужчине, который отказался от мобилизации по религиозным мотивам. Он заявлял, что является Божьим сыном, а не украинцем.
Последние новости Украины:
"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК
Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание
Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом