Уплата штрафа за нарушение правил военного учета обязательна, даже если гражданин не имеет средств для его погашения.

Нарушители правил военного учета обязаны уплатить штраф, наложенный ТЦК, и если у нарушителя нет денежных средств, но есть имущество, это имущество может быть отобрано и продано на аукционе.

Юрист в области военного права Антон Ревенко разъяснил , что уплата штрафа является обязательной, независимой от финансовых возможностей нарушителя.

Штраф - обязательная оплата

Как сообщает юрист, уплата штрафа за нарушение правил военного учета обязательна, даже если гражданин не имеет средств для его погашения.

"Это обязательно для гражданина - уплатить этот штраф, даже при отсутствии денег" , - подчеркнул Ревенко.

Имущество нарушителя может быть продано на аукционе

В случае, если денег на уплату штрафа нет, нарушитель может потерять свое имущество.

"Осуществляется описание, то есть у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то накладывается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать, не сможет отчуждать", — подчеркнул Ревенко.

Далее имущество может быть продано на электронном аукционе "СЕТАМ".

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