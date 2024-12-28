В ПриватБанке заверили, что работают над стабилизацией доступа к услугам, используя альтернативные источники данных до полного восстановления реестров.

Некоторые клиенты государственного ПриватБанка столкнулись со значительными трудностями из-за хакерской атаки на государственные реестры.

Как сообщает портал "Минфин", одна из клиенток банка, которая является внутренне перемещенным лицом, не могла снять средства из-за невозможности доступа к лимитированной сумме в 14,2 тысяч гривен с арестованным счетом. Постановление, датированное 28 ноября 2024 г., есть в электронных реестрах, но из-за кибератаки эти данные банка недоступны.

"Обращалась к онлайн-поддержке, но помощи не получила. Пишут ожидать? А как тогда жить? Постановление доступно в Действии, электронном суде, в АСВП, но из-за кибератаки нет доступа к этим реестрам. Как его повторно отправить? Я внутренне перемещенное лицо из Донецкой области, других счетов и средств к существованию у меня нет», — говорится в жалобе, обнародованной на сайте "Минфин".

Реакция ПриватБанка

В ПриватБанке заверили, что работают над стабилизацией доступа к услугам, используя альтернативные источники данных до полного восстановления реестров.

Клиентам предлагают два варианта снятия ареста со счетов:

Личный визит исполнительной службы: представитель исполнительной службы может обратиться в любое отделение ПриватБанка, где сотрудники зарегистрируют соответствующие документы.

Отправка заказного письма: документы о снятии ареста можно отправить по официальному адресу банка для входящей корреспонденции: ул. Набережная Победы, 30 Днепр, 49094, Украина.

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