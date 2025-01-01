Дополнительные разъяснения по расчетам можно получить в отделениях Пенсионного фонда или на их официальном сайте.

Согласно действующему законодательству, за каждый полный год страхового стажа, превысившего установленную норму, пенсия по возрасту увеличивается на 1% от расчетного размера пенсии.

Пенсионный фонд Украины объяснил механизм начисления дополнительной выплаты за сверхурочный страховой стаж.

Кто имеет право на прибавку?

Сверхурочный уровень увеличивается как уровень, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, эта норма составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год такого стажа пенсия увеличивается на 1%.

Минимальный размер пенсии

Минимальная пенсия для лиц с установленным стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин или 25 и 20 лет по пенсии, назначенных до 2011 года) соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, определенному законодательством.

Обновление выплаты и индексации

С 1 июля этого года часть пенсионеров получила повышение выплаты. Кроме того, с 1 марта правительство ввело индексацию пенсий на 8%.

Автоматический перерасчет . С 1 апреля 2024 г. для 654 тысяч работающих пенсионеров действителен автоматический перерасчет пенсии с учетом обновленного страхового стажа. По данным Пенсионного фонда, по состоянию на эту дату доля пенсионеров, получающих менее 3 тысяч гривен, уменьшилась до 26,84%.

Дополнительные разъяснения по расчетам можно получить в отделениях Пенсионного фонда или на их официальном сайте.

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