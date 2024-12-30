Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный и оригинальный салат с колбасой и солеными огурцами.
Для приготовления вкусного салата с колбаской "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 5-7 соленых огурцов
- 250 г консервированной кукурузы
- сырокопченая колбаса – сколько не жалко
- 2-3 ст.л. майонеза для заправки (можно приготовить домашний, рецепт ниже)
- сухарики и зелень – для подачи
Вареные яйца, соленые огурцы и колбасу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкой соломкой. К нарезанным ингредиентам добавляем консервированную кукурузу, майонез и хорошо перемешиваем.
Чтобы приготовить сухарики, просто рвём или нарезаем белый хлеб на кусочки и подсушиваем его в духовке до хрустящести.
Подаем колбасный салат с сухариками и украшаем листочками зелени ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал немного петрушки).
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам сразу несколько рецептов домашнего майонеза. Первый вариант – классический, а второй – безопасный и диетический, из вареных яиц.
Для приготовления обыкновенного майонеза берем 1 сырое яйцо, 1 ч.л. горчицы, 150 г растительного масла, сок одного лимона, 1 г перца, 2 ч.л. сахара и 1 ч.л. соли – рецепт здесь.
Для второго варианта нам понадобится 3 вареных яйца, 80 г воды, 50 г оливкового масла, 1 ст.л. винного уксуса и соль по вкусу – рецепт здесь.
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