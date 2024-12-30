Если вы устали от банальных салатов типа "Оливье", "Мимозы", "Селедки под шубой" и т.д., попробуйте новый рецепт от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный и оригинальный салат с колбасой и солеными огурцами.

Для приготовления вкусного салата с колбаской "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

2 яйца

5-7 соленых огурцов

250 г консервированной кукурузы

сырокопченая колбаса – сколько не жалко

2-3 ст.л. майонеза для заправки (можно приготовить домашний, рецепт ниже)

сухарики и зелень – для подачи

Вареные яйца, соленые огурцы и колбасу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкой соломкой. К нарезанным ингредиентам добавляем консервированную кукурузу, майонез и хорошо перемешиваем.

Чтобы приготовить сухарики, просто рвём или нарезаем белый хлеб на кусочки и подсушиваем его в духовке до хрустящести.

Подаем колбасный салат с сухариками и украшаем листочками зелени ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал немного петрушки).

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам сразу несколько рецептов домашнего майонеза. Первый вариант – классический, а второй – безопасный и диетический, из вареных яиц.

Для приготовления обыкновенного майонеза берем 1 сырое яйцо, 1 ч.л. горчицы, 150 г растительного масла, сок одного лимона, 1 г перца, 2 ч.л. сахара и 1 ч.л. соли – рецепт здесь.

Для второго варианта нам понадобится 3 вареных яйца, 80 г воды, 50 г оливкового масла, 1 ст.л. винного уксуса и соль по вкусу – рецепт здесь.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.