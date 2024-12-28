Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога.

Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

В 2023 году предприятие поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков, которые не отвечали техническим требованиям.

Общая стоимость партии составила 30 миллионов гривен, однако экспертиза установила, что спальники не пригодны для использования по назначению. В частности, состав ткани не соответствовал заявленным характеристикам, а в конструкции мешков не хватало обязательных элементов: подкладки из флиса и слоя специальной ткани, обеспечивающей непроницаемость воздуха.

Директора предприятия подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Военная часть подала иск в суд с требованием возместить штрафные санкции на сумму 6 миллионов гривен и заменить спальные мешки качественными. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

В настоящее время продолжается следствие, в рамках которого проверяется возможная причастность к правонарушению должностных лиц воинской части.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

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