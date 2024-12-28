Согласно закону Украины, украинские пенсионеры могут рассчитывать на такие доплаты.

В 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно возрасти благодаря специальным надбавкам и доплатам.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Согласно Закону Украины, пенсионеры могут рассчитывать на такие доплаты. С января 2025 дополнительные выплаты получат граждане, достигшие 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размеры возрастных надбавок составят:

70–74 года : до 300 грн;

: до 300 грн; 75-79 лет : до 456 грн;

: до 456 грн; 80 лет и старше : до 570 грн.

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе, могут ежемесячно получать дополнительные 944 грн, что составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году прожиточный минимум составит 2 361 грн).

Чтобы получить эту доплату, необходимо соответствовать следующим критериям:

проживать без семьи;

быть старше 80 лет;

нуждаться в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем;

получать пенсию по возрасту (пенсионеры по инвалидности не имеют права на эту доплату).

Для оформления доплаты следует обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. Обязательный пакет документов включает:

паспорт;

идентификационный код;

медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного ухода.

Заявка рассматривается только при наличии подтвержденных медицинских документов, удостоверяющих потребность в помощи. Простого обращения будет недостаточно – необходимо предоставить соответствующие доказательства состояния здоровья.

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