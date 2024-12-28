В 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно возрасти благодаря специальным надбавкам и доплатам.
О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
Согласно Закону Украины, пенсионеры могут рассчитывать на такие доплаты. С января 2025 дополнительные выплаты получат граждане, достигшие 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размеры возрастных надбавок составят:
- 70–74 года : до 300 грн;
- 75-79 лет : до 456 грн;
- 80 лет и старше : до 570 грн.
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе, могут ежемесячно получать дополнительные 944 грн, что составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году прожиточный минимум составит 2 361 грн).
Чтобы получить эту доплату, необходимо соответствовать следующим критериям:
- проживать без семьи;
- быть старше 80 лет;
- нуждаться в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем;
- получать пенсию по возрасту (пенсионеры по инвалидности не имеют права на эту доплату).
Для оформления доплаты следует обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. Обязательный пакет документов включает:
- паспорт;
- идентификационный код;
- медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного ухода.
Заявка рассматривается только при наличии подтвержденных медицинских документов, удостоверяющих потребность в помощи. Простого обращения будет недостаточно – необходимо предоставить соответствующие доказательства состояния здоровья.
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