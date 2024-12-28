Клиентка ПриватБанка возмущена тем, что списание средств произошло без SMS-подтверждения или звонка.

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенничества, потеряв 70 тысяч гривен в считанные минуты - как она сообщила, служба поддержки банка не предоставила оперативную помощь.

Эта история обнародована на сайте "Минфин", где пользователи оставляют отзывы о работе финансовых учреждений.

По словам пострадавшей, она случайно перешла на фейковую ссылку через OLX-доставку, где авторизовалась через сервис "Приват24". Осознав ошибку, клиентка ПриватБанка немедленно обратилась к оператору банка. увеличить кредитный лимит, разблокировать заблокированную карту и снять с счета 70 тысяч гривен.

Клиентка ПриватБанка возмущена тем, что списание средств произошло без SMS-подтверждения или вызова для авторизации.

В ПриватБанке заявили, что рассмотрят инцидент и сообщат клиентке о результатах проверки.

На портале операторы ПриватБанка обращают внимание, что защита средств в значительной степени зависит от клиентов. Они советуют избегать перехода по непроверенным ссылкам и быть осторожными с информацией в интернете и мессенджерах во избежание дополнительных судебных издержек. Пользователи также отметили недостатки в работе чат-бота ПриватБанка.

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