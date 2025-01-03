Такие пенсии назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца: муж или жена, если они находились на содержании умершего, а также родители, являющиеся инвалидами или достигшие пенсионного возраста; это касается и детей.

В Украине пенсия по потере кормильца является важной финансовой поддержкой для родственников умершего.

Однако, как отмечает адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио, стоит знать несколько ключевых моментов по этому виду пенсии. Согласно нормам закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсии назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. К таким лицам относятся супруги, если они находились на содержании умершего, а также родители, которые являются инвалидами или достигли пенсионного возраста. Кроме того, право на пенсию имеют дети младше 18 лет, а также старшие дети, которые являются лицами с инвалидностью с детства.

Дети, которые учатся в высших учебных заведениях, могут получать пенсию по потере кормильца до завершения обучения, но не более 23 лет. Также пенсию могут получать родители или супруг, если они ухаживают за детьми умершего, которым еще не исполнилось 8 лет.

"Для того, чтобы назначили вам пенсию по потере кормильца, вы подаете документы, подтверждающие ваше право на получение этой пенсии. А именно, что вы являетесь членами семьи умершего лица. Если вы жена или муж, то вы подаете свидетельство о браке или документах , подтверждающие, что вы вместе проживали. И документы, подтверждающие, что вы действительно находились на содержании этого лица", - рассказала адвокат.

Она подчеркнула, что находившиеся на содержании умершего супруги получают не 100% пенсии, а лишь 50% от пенсии умершего кормильца. Если право на пенсию имеет несколько членов семьи (например, дети и жена), то общая сумма пенсии распределяется между ними.

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