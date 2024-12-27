Каждый знак Зодиака представлен группой цветов, которые можно использовать либо для усиления конкретного элемента, либо для усмирения чрезмерности другого.
Добавьте счастливые цвета 2025 года в свой гардероб, чтобы привлечь удачу.
КРАСНЫЙ , ФИОЛЕТОВЫЙ , БОРДОВЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ усиливают ДЕНЕЖНУЮ УДАЧУ.
Все оттенки красного и оранжевого представляют элемент Огня, который также нуждается в усилении в 2025 году. Эти цвета привлекают богатство и удачу в доходах, ускоряют накопление активов и успех в бизнесе.
Огонь также является элементом, наиболее тесно связанным с Периодом 9 , принося славу, власть, влияние и трансформацию. Носите эти цвета часто.
ЖЕЛТЫЕ стимулируют ПРОДВИЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ.
Элемент Земли, представленный оттенками желтого, имеет решающее значение в этом году для тех, кто хочет подняться по карьерной лестнице, но, как и элемент Огня, его необходимо постоянно усиливать. Носите этот солнечный цвет, чтобы повысить свои перспективы на работе. Вы также можете украсить себя хрустальными браслетами и ожерельями.
СИНИЕ И ЧЕРНЫЕ влияют на УДАЧУ В ОБЩЕНИИ.
Синий и черный представляют Воду, которая в 2025 году указывает на наличие хороших друзей и союзников. Однако опасность переборщить с Водой заключается в том, что вы можете одновременно привлечь конкурентов и врагов. Поскольку в карте Paht Chee этого года уже много Воды, лучше избегать ношения синего и черного, если можете. В противном случае включите несколько металлических украшений, чтобы нейтрализовать их.
КОРИЧНЕВЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТА ВЛИЯЮТ НА МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО.
Коричневые и зеленые оттенки генерируют Деревянную ци, которая влияет на мышление в 2025 году. Сбалансированное количество повышает интеллект и креативность, но слишком большое может привести к излишним размышлениям и беспокойству. Лучше пока не носить коричневые и зеленые цвета.
Читайте также:
Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии
Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге
Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".