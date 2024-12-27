Чтобы привлечь удачу в 2025 году, самый простой способ — носить правильные цвета по определенному знаку Зодиака.

Каждый знак Зодиака представлен группой цветов, которые можно использовать либо для усиления конкретного элемента, либо для усмирения чрезмерности другого.

Добавьте счастливые цвета 2025 года в свой гардероб, чтобы привлечь удачу.

КРАСНЫЙ , ФИОЛЕТОВЫЙ , БОРДОВЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ усиливают ДЕНЕЖНУЮ УДАЧУ.

Все оттенки красного и оранжевого представляют элемент Огня, который также нуждается в усилении в 2025 году. Эти цвета привлекают богатство и удачу в доходах, ускоряют накопление активов и успех в бизнесе.

Огонь также является элементом, наиболее тесно связанным с Периодом 9 , принося славу, власть, влияние и трансформацию. Носите эти цвета часто.

ЖЕЛТЫЕ стимулируют ПРОДВИЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ.

Элемент Земли, представленный оттенками желтого, имеет решающее значение в этом году для тех, кто хочет подняться по карьерной лестнице, но, как и элемент Огня, его необходимо постоянно усиливать. Носите этот солнечный цвет, чтобы повысить свои перспективы на работе. Вы также можете украсить себя хрустальными браслетами и ожерельями.

СИНИЕ И ЧЕРНЫЕ влияют на УДАЧУ В ОБЩЕНИИ.

Синий и черный представляют Воду, которая в 2025 году указывает на наличие хороших друзей и союзников. Однако опасность переборщить с Водой заключается в том, что вы можете одновременно привлечь конкурентов и врагов. Поскольку в карте Paht Chee этого года уже много Воды, лучше избегать ношения синего и черного, если можете. В противном случае включите несколько металлических украшений, чтобы нейтрализовать их.

КОРИЧНЕВЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТА ВЛИЯЮТ НА МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО.

Коричневые и зеленые оттенки генерируют Деревянную ци, которая влияет на мышление в 2025 году. Сбалансированное количество повышает интеллект и креативность, но слишком большое может привести к излишним размышлениям и беспокойству. Лучше пока не носить коричневые и зеленые цвета.

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