Государство продолжает поддерживать военнослужащих и их семьи, предоставляя им целый ряд льгот , и для получения этих привилегий необходимо официально оформить статус участника боевых действий (УБД).
Льготы для военных регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов", пишет 24 Канал .
Основные льготы для участников боевых действий в 2025 году
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Скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;
Полная компенсация или 75%-ная скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью;
Скидка 75% на закупку топлива для отопления при отсутствии централизованного отопления.
При этом эти льготы распространились не только на военнослужащих, но и членов их семьи.
Дополнительные преимущества для участников боевых действий
Участники боевых действий могут воспользоваться следующими привилегиями:
получить бесплатное лекарство по рецепту;
бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях;
бесплатные путевки в санатории;
приоритетное зачисление в высшие учебные заведения на бюджетные места;
освобождение от уплаты отдельных налогов;
право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (по другому маршрутному такси).
Порядок оформления льгот
Для оформления льгот необходимо подать заявление о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд для оформления льгот на оплату коммунальных услуг.
Список документов, которые необходимо предоставить:
паспорт и идентификационный код;
удостоверение участника боевых действий;
два заявления, указанных выше.
Подать документы можно или лично отправить их заказным письмом.
Внимание! Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно предъявить удостоверение УБД.
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