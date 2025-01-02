При этом эти льготы распространились не только на военнослужащих, но и членов их семьи.

Государство продолжает поддерживать военнослужащих и их семьи, предоставляя им целый ряд льгот , и для получения этих привилегий необходимо официально оформить статус участника боевых действий (УБД).

Льготы для военных регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов", пишет 24 Канал .

Основные льготы для участников боевых действий в 2025 году

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Скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;

Полная компенсация или 75%-ная скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью;

Скидка 75% на закупку топлива для отопления при отсутствии централизованного отопления.

При этом эти льготы распространились не только на военнослужащих, но и членов их семьи.

Дополнительные преимущества для участников боевых действий

Участники боевых действий могут воспользоваться следующими привилегиями:

получить бесплатное лекарство по рецепту;

бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях;

бесплатные путевки в санатории;

приоритетное зачисление в высшие учебные заведения на бюджетные места;

освобождение от уплаты отдельных налогов;

право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (по другому маршрутному такси).

Порядок оформления льгот

Для оформления льгот необходимо подать заявление о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд для оформления льгот на оплату коммунальных услуг.

Список документов, которые необходимо предоставить:

паспорт и идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий;

два заявления, указанных выше.

Подать документы можно или лично отправить их заказным письмом.

Внимание! Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно предъявить удостоверение УБД.

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