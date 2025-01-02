Министр также заявила, что большие пенсии не подлежат сокращению, а изменения коснутся только выплат для тех, кто получает минимальные или средние суммы.

С начала нового года украинцы продолжат получать пенсионные выплаты .

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств, а в следующем году планируется индексация пенсий.

Что меняется в размере пенсии?

В 2025 году украинцы могут ожидать повышения пенсии. По прогнозам экспертов Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, индексация выплаты произойдет уже в мартовском периоде примерно на 10–12%. Однако для других пенсионеров эти изменения будут незначительными. К примеру, при пенсии в 3 тысячи гривен дополнительная выплата в 12% составит всего 360 гривен.

Новые требования к трудовому стажу

В 2025 году возрастут требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Для получения выплаты в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Если стаж составляет от 22 до 32 лет, пенсию можно получать в 63 года, а при минимальных 22 годах – в 65 лет. В то же время, чем позже человек вышел на пенсию, тем больший размер выплаты он получал.

Этапы повышения выплат

В 2025 году запланировано два этапа повышения пенсионных выплат:

март – индексация пенсий;

лето – повышение для отдельных категорий пенсионеров.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, дальнейший рост социальных выплат будет зависеть от изменений в законодательстве. Особое внимание будет уделено тем, кто давно вышел на пенсию. В таких случаях размер повышения будет зависеть от уплаченного ЕСВ и трудового стажа.

Министр также заявила, что большие пенсии не подлежат сокращению, а изменения коснутся только выплат для тех, кто получает минимальные или средние суммы.

Пенсионная реформа: чего ждать?

В Верховной Раде готовится к принятию новая пенсионная реформа. Ее цель – обеспечить справедливый перерасчет выплат и повысить благосостояние пожилых украинцев.

Источник: novyny.live

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