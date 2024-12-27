Пенсионеры могут получить льготы на транспорт и коммунальные услуги, включая бесплатный проезд в определенных видах транспорта и скидки на оплату коммунальных услуг и не платить налог.

Пенсионерам в Украине предоставлена ​​льгота по уплате земельного налога. Они могут не платить этот налог, если их земельный участок отвечает определенным нормам.

Подробности были озвучены в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Лимиты для земельных участков следующие:

до 2 гектаров – для личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,25 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах.

Кроме того, украинские пенсионеры имеют право на ряд других льгот, в частности:

бесплатный или пониженный проезд в некоторых видах городского транспорта, таких как троллейбус;

бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электрички);

безвозмездная или пониженная юридическая помощь;

скидки до 100% на оплату коммунальных услуг для представителей определенных профессий, проживающих в сельской местности.

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