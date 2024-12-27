Пенсионерам в Украине предоставлена льгота по уплате земельного налога. Они могут не платить этот налог, если их земельный участок отвечает определенным нормам.
Подробности были озвучены в пресс-службе Государственной налоговой службы.
Лимиты для земельных участков следующие:
- до 2 гектаров – для личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,25 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах.
Кроме того, украинские пенсионеры имеют право на ряд других льгот, в частности:
- бесплатный или пониженный проезд в некоторых видах городского транспорта, таких как троллейбус;
- бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электрички);
- безвозмездная или пониженная юридическая помощь;
- скидки до 100% на оплату коммунальных услуг для представителей определенных профессий, проживающих в сельской местности.
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