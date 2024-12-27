Пенсионерам в Украине предоставлена ​​льгота по уплате земельного налога. Они могут не платить этот налог, если их земельный участок отвечает определенным нормам.

Подробности были озвучены в пресс-службе Государственной налоговой службы.

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Лимиты для земельных участков следующие:

  • до 2 гектаров – для личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,25 гектара - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах.

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Кроме того, украинские пенсионеры имеют право на ряд других льгот, в частности:

  • бесплатный или пониженный проезд в некоторых видах городского транспорта, таких как троллейбус;
  • бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электрички);
  • безвозмездная или пониженная юридическая помощь;
  • скидки до 100% на оплату коммунальных услуг для представителей определенных профессий, проживающих в сельской местности.

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