В Украине многие пенсионеры вынуждены работать из-за низкой пенсии - работающим пенсионерам приготовили изменения, которые начнут действовать уже с 2025 года.

Согласно Закону №1058, пенсионеры могут продолжать работать и получать пенсию одновременно. Однако работающие пенсионеры должны учитывать несколько важных аспектов.

Во-первых, они обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о своей трудовой деятельности и платить налоги и страховые взносы, поскольку это влияет на размер пенсии.

Работающие пенсионеры имеют ряд преимуществ. В частности, их пенсии выше зарплаты, а также растут быстрее. К примеру, в 2024 году средняя пенсия работающих пенсионеров составляла 5661 гривну, что на 276 гривен больше, чем у неработающих (5385 гривен). Работающие пенсионеры получают повышение на 10%, тогда как у неработающих пенсия выросла всего на 8%. Кроме того, дополнительный доход от зарплаты позволяет улучшить уровень жизни.

В государственном бюджете на 2025 год не предусмотрены средства на индексацию пенсий, однако планируется пересмотр выплат для всех пенсионеров в марте 2025 года.

Для работающих пенсионеров действуют отдельные условия:

Пенсии перечисляются только после того, как пенсионер проработал не менее 24 месяцев после последней индексации.

Размер доплат зависит от уровня зарплаты, которую получал пенсионер за это время.

Эти условия могут повлиять на конечную сумму пенсии, поэтому важно соблюдать установленные правила. В то же время работающим пенсионерам следует учитывать:

Обязательность уплаты налогов, уменьшающих "чистый" доход.

Возможны сложности при подаче отчетов в Пенсионный фонд.

Ограничения по индексации пенсионных выплат.

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