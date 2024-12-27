В Украине многие пенсионеры вынуждены работать из-за низкой пенсии - работающим пенсионерам приготовили изменения, которые начнут действовать уже с 2025 года.
Согласно Закону №1058, пенсионеры могут продолжать работать и получать пенсию одновременно. Однако работающие пенсионеры должны учитывать несколько важных аспектов.
Во-первых, они обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины о своей трудовой деятельности и платить налоги и страховые взносы, поскольку это влияет на размер пенсии.
Работающие пенсионеры имеют ряд преимуществ. В частности, их пенсии выше зарплаты, а также растут быстрее. К примеру, в 2024 году средняя пенсия работающих пенсионеров составляла 5661 гривну, что на 276 гривен больше, чем у неработающих (5385 гривен). Работающие пенсионеры получают повышение на 10%, тогда как у неработающих пенсия выросла всего на 8%. Кроме того, дополнительный доход от зарплаты позволяет улучшить уровень жизни.
В государственном бюджете на 2025 год не предусмотрены средства на индексацию пенсий, однако планируется пересмотр выплат для всех пенсионеров в марте 2025 года.
Для работающих пенсионеров действуют отдельные условия:
- Пенсии перечисляются только после того, как пенсионер проработал не менее 24 месяцев после последней индексации.
- Размер доплат зависит от уровня зарплаты, которую получал пенсионер за это время.
Эти условия могут повлиять на конечную сумму пенсии, поэтому важно соблюдать установленные правила. В то же время работающим пенсионерам следует учитывать:
- Обязательность уплаты налогов, уменьшающих "чистый" доход.
- Возможны сложности при подаче отчетов в Пенсионный фонд.
- Ограничения по индексации пенсионных выплат.
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