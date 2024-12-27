Налоговая служба обнародовала предельные объемы дохода для физических лиц-предпринимателей, отнесенных к 1–3 группам, на следующий год.

После публикации Государственного бюджета на 2025 год были объявлены основные финансовые показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Одновременно налоговая служба обнародовала лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), отнесенных к 1–3 группам, на следующий год.

В 2025 году предельные доходы для ФЛП на едином налоге будут выглядеть так:

ФЛП 1 группы : до 1 336 000 грн в год (167 минимальных зарплат).

: до 1 336 000 грн в год (167 минимальных зарплат). ФЛП 2 группы : до 6 672 000 грн в год (834 минимальные зарплаты).

: до 6 672 000 грн в год (834 минимальные зарплаты). ФЛП 3 группы : до 9 336 000 грн в год (1 167 минимальных зарплат).

Минимальная заработная плата на начало 2025 года составит 8 000 грн., что и стало основой для расчета этих лимитов.

Ставки налогов:

ФЛП 1 группы будут платить единый налог фиксированной суммы, которая будет зависеть от решений местных властей.

будут платить единый налог фиксированной суммы, которая будет зависеть от решений местных властей. ФЛП 2 группы будут платить ежемесячный налог в размере до 20% от минимальной зарплаты.

будут платить ежемесячный налог в размере до 20% от минимальной зарплаты. ФЛП 3 группы - 3% от дохода (с НДС) или 5% (без НДС).

Военный сбор:

Для ФЛП 1 и 2 групп установлена ​​фиксированная ставка – 800 грн в месяц.

установлена ​​фиксированная ставка – 800 грн в месяц. Для ФЛП 3 группы – 1% от дохода.

Эти изменения направлены на обеспечение прозрачности финансовой системы и стабильность налоговых поступлений.

Детали уплаты налогов в зависимости от группы ФЛП:

Первая группа : ежемесячно будет платить 302,80 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн единого социального взноса (ЕСВ). Общая налоговая нагрузка в месяц составит 2 862,80 грн.

Вторая группа : ежемесячно будет платить 1600 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ. Общая сумма – 4 160 грн в месяц.

Третья группа : уплачивает 5% единого налога от дохода, 1% военного сбора и 1760 грн ЕСВ.

Эти изменения преследуют цель повышения стабильности налоговой системы и обеспечения равных условий для предпринимателей.

Источник: 24 Канал.

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