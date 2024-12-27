После публикации Государственного бюджета на 2025 год были объявлены основные финансовые показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Одновременно налоговая служба обнародовала лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), отнесенных к 1–3 группам, на следующий год.
В 2025 году предельные доходы для ФЛП на едином налоге будут выглядеть так:
- ФЛП 1 группы : до 1 336 000 грн в год (167 минимальных зарплат).
- ФЛП 2 группы : до 6 672 000 грн в год (834 минимальные зарплаты).
- ФЛП 3 группы : до 9 336 000 грн в год (1 167 минимальных зарплат).
Минимальная заработная плата на начало 2025 года составит 8 000 грн., что и стало основой для расчета этих лимитов.
Ставки налогов:
- ФЛП 1 группы будут платить единый налог фиксированной суммы, которая будет зависеть от решений местных властей.
- ФЛП 2 группы будут платить ежемесячный налог в размере до 20% от минимальной зарплаты.
- ФЛП 3 группы - 3% от дохода (с НДС) или 5% (без НДС).
Военный сбор:
- Для ФЛП 1 и 2 групп установлена фиксированная ставка – 800 грн в месяц.
- Для ФЛП 3 группы – 1% от дохода.
Эти изменения направлены на обеспечение прозрачности финансовой системы и стабильность налоговых поступлений.
Детали уплаты налогов в зависимости от группы ФЛП:
-
Первая группа : ежемесячно будет платить 302,80 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн единого социального взноса (ЕСВ). Общая налоговая нагрузка в месяц составит 2 862,80 грн.
-
Вторая группа : ежемесячно будет платить 1600 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ. Общая сумма – 4 160 грн в месяц.
-
Третья группа : уплачивает 5% единого налога от дохода, 1% военного сбора и 1760 грн ЕСВ.
Эти изменения преследуют цель повышения стабильности налоговой системы и обеспечения равных условий для предпринимателей.
Источник: 24 Канал.
Последние новости Украины:
Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.
Выплаты не могут быть ниже 8 000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую пенсию.
Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.