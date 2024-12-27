В государственном "ПриватБанке" объяснили, в каких случаях можно пользоваться старыми карточками, а когда необходимо оформить перевыпуск.
Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно пообщаться с представителями банков.
Недавно находящаяся за рубежом клиентка "ПриватБанка" поинтересовалась, нужно ли перевыпускать карточку после завершения ее срока действия. Она отметила, что нет возможности приехать в Украину, но ей нужно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
"30 ноября 2024 года истек срок действия карты. Я могу продлить срок действующей карты? Не могу получить новую, потому что нахожусь в Израиле. Напишите, что для этого нужно? Мне нужно платить за коммунальные услуги", - обратилась клиентка "ПриватБанка".
В "ПриватБанке" объяснили, что во время военного положения срок действия всех карт автоматически продлен на 30 месяцев. Таким образом, перевыпуск не требуется, если карта используется в Украине.
Для старых карт доступны следующие операции:
- оплата покупок через POS-терминалы;
- снятие наличных денег в банкоматах;
- операции в приложении "Приват24";
- пополнение счета любым удобным способом.
Однако для клиентов "ПриватБанка", находящихся за границей, перевыпуск необходим, чтобы обеспечить возможность осуществления всех финансовых операций.
"Если вы планируете использовать карту для покупок в интернете или оплаты за границей, рекомендуем ее перевыпустить", - отметили в "ПриватБанке".
Для удобства перевыпуск можно оформить в приложении "Приват24", выбрав опцию виртуальной карты. Она обеспечивает те же функции, что и пластиковая.
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