Нередко вредоносные программы скрываются под безобидными названиями или становятся невидимыми в интерфейсе.

Если вы подозреваете, что ваш мобильный телефон подвергся взлому, стоит обратить внимание на возможные признаки угрозы.

Незаконный доступ к устройству может быть нацелен на кражу личных данных или слежку за вами. Это может включать получение паролей, данных учетных записей, контактов или даже отслеживание местоположения.

На вашем смартфоне могут появляться признаки активности вредоносного ПО. Например, аккумулятор разряжается быстрее обычного, телефон нагревается в режиме ожидания или потребление данных необъяснимо возрастает. На экране могут появляться странные всплывающие окна, а работа телефона становится нестабильной.

Для защиты проверьте список установленных приложений. Нередко вредоносные программы скрываются под безобидными названиями или становятся невидимыми в интерфейсе. В устройствах на Android доступ к полному списку приложений возможен через настройки, где можно обнаружить и системные программы.

Если есть сомнения, что приложение безопасно, найдите информацию о нем в интернете. Антивирусные программы также могут помочь выявить угрозы, но полной гарантии защиты они не дают.

Если вы обнаружили подозрительное приложение, его необходимо немедленно удалить. Однако, чтобы быть полностью уверенным в устранении угрозы, рекомендуется выполнить сброс устройства до стартовых настроек.

На iPhone вредоносное ПО может проникнуть только через джейлбрейк, что проявляется в отказе работы приложений вроде банковских сервисов или в появлении неизвестных программ, таких как Pangu или Cydia. В таких случаях требуется немедленное вмешательство.

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