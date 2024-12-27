Современные смартфоны становятся все более устойчивыми к повреждениям, однако многие пользователи сами сокращают срок службы своих телефонов.

Нужно знать основные ошибки, которые не стоит делать вообще, чтобы смартфон служил дольше.

Чехол или бампер защищают смартфон от механических повреждений, грязи и пыли. Без него корпус быстро покрывается царапинами и потертостями, особенно если телефон носится в кармане или сумке с ключами или другими твердыми предметами.

Батареи смартфонов имеют ограниченное количество циклов зарядки. Постоянная зарядка до 100% или полная разрядка до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Оптимальный уровень заряда – от 20% до 80%. Если смартфон часто оставляется на зарядке на ночь, рекомендуется активировать функцию ограничения заряда до 80%.

Смартфоны, как и компьютеры, нуждаются в регулярной перезагрузке. Это помогает устранить системные сбои, очистить оперативную память и даже избавиться от мелких лагов. Перезагружать устройство рекомендуется хотя бы 2-3 раза в месяц.

Накопленный "мусор" может значительно замедлить работу системы. Регулярная очистка памяти приложений помогает избежать этого. Особенно это касается мессенджеров, таких как Telegram, где объем кэша может достигать десятков гигабайтов.

Дешевые аналоги зарядных устройств могут не только повредить аккумулятор, но и вывести из строя сам смартфон. Используйте только оригинальные или сертифицированные кабели, например, MFi для устройств Apple. Они обеспечивают безопасную зарядку и соответствуют требованиям вашего телефона.

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