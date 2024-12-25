В Украине продолжается отопительный сезон, и хотя многие домохозяйства обеспечивают централизованным отоплением, не все имеют такую ​​возможность, поэтому для многих дрова остаются местом источника тепла, однако их стоимость часто велика, и стоит знать, где можно найти самые дешевые предложения.

"Телеграф" объяснил , сколько сейчас стоят дрова в Украине и где их можно приобрести по более выгодной цене.

Цены на дрова типа варьируются в зависимости от дерева, степени подготовки (порублены ли они на колодки) и качества материала. Обычно их продают в кубических метрах, хотя не на всех платформах четко показана единица измерения. Как правило, более дешевые – это дрова, не изрубленные на отдельные брусья и образующие опилки. Влажная древесина также стоит меньше, однако из-за большего веса такой товар менее эффективен для обогрева.

Стоимость одного кубометра дров может составлять от 900 до 4000 в зависимости от породы дерева и его обработки. Наиболее распространены дрова дуба и плодовых деревьев, однако можно найти и другие виды. Следует отметить, что некоторые продавцы предоставляют документы, подтверждающие законность происхождения древесины, учитывая новый закон об ограничении количества дров в частных усадьбах.

Цены на дрова в Украине отличаются в зависимости от региона. В западных и северных оьлатях они, как правило, ниже, но могут быть и другие.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.