На производстве мяса цены выросли на 12,5%, в том числе на внутреннем рынке – на 12,6%.

У оптовых производителей промышленной продукции в Украине за ноябрь 2024 г. зафиксирован рост цен на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукцию, продаваемую на внутреннем рынке, выросли на 24,8%, а на экспорт – на 15,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики . Кроме того, в секторе производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,3%. В то же время в Украине рост составил 18,0%, а на экспорт – 30,2%.

Больше всего подорожали молочные продукты, где цены выросли на 25,1%. Кроме того, в самой стране цены поднялись на 23,6%. На производстве мяса цены выросли на 12,5%, в том числе на внутреннем рынке – на 12,6%.

Цены на хлеб, хлебобулочные и мучные изделия повысились на 12,5%, причем на внутреннем рынке – на 12,6%. Производители напитков подняли цены на 5,2%, в Украине – на 4,9%.

В то же время, на сахар цены снизились на 8,7%, в том числе на внутреннем рынке — на 7,3%.

Как отмечают специалисты, изменения в оптовых ценах производителей отражаются со временем на ценах на полках магазинов.

Также Politeka писала о том, что цена новогоднего стола выросла почти на 25%.

По результатам расчетов, средняя стоимость традиционного новогоднего меню для семьи из четырех человек в 2024 году выросла.