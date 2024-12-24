МВФ также отмечает, что Украина удачно подготовилась к отопительному сезону, накопив объем газа в соответствии с целевыми показателями.

Энергетическая ситуация в Украине зимой 2024-2025 годов обещает быть чрезвычайно сложной, в частности из-за дефицита электроэнергии и возможности отключения света.

Основными факторами, влияющими на это, являются дальнейшие российские атаки и зимняя погода, в том числе температурные показатели, свидетельствуют данные Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

По данным МВФ, с января по октябрь 2024 года в результате вражеских обстрелов было повреждено или уничтожено более 10 гигаватт генерирующих мощностей. Это составляет около 50% от пикового спроса электроэнергии прошлой зимой.

Несмотря на эти значительные потери, энергетическая ситуация осталась относительно стабильной до ноября 2024 года.

ограничение электрогенерирующих мощностей;

повышение дефицита энергоресурсов;

массовые и длительные отключения электроэнергии в домохозяйствах по всей стране.

Между тем Украина активно работает над смягчением последствий энергетического кризиса. Одновременно удается реализовать успешные ремонтные работы, а новое оборудование стабильно берется в эксплуатацию. Дополнительно Европейский Союз повысил лимиты на импорт электроэнергии, что позволяет импортировать до 2,1 гигаватт, а также обеспечивает экстренную поддержку размером 250 мегаватт.

МВФ также отмечает, что Украина удачно подготовилась к отопительному сезону, накопив объем газа в соответствии с целевыми показателями. К тому же, ввод в эксплуатацию 0,9 гигаватта резервных генерирующих мощностей, расширение возможностей импорта и поддержка восстановления поврежденных объектов способствуют уменьшению последствий энергетического дефицита.

В то же время, частичная компенсация дефицита электроэнергии создается за счет импорта энергоресурсов для промышленных нужд и развития собственной генерации на предприятиях.

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