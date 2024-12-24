Также следует отметить, что для возврата товара в течение 14 дней необходимо добавить товарный чек, накладную или паспорт, а также сохраненную упаковку.

В Украине покупатели вправе вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента приобретения, однако некоторые магазины , особенно в Интернете, отказываются от возврата и предлагают только обмен товара.

Как сообщает сайт Новости.LIVE, украинцы имеют право на возврат или обмен непродовольственных товаров. Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатели могут:

обменивать должное качество товара на аналогичный;

купить другую продукцию с учетом перечисления стоимости, если аналогичный товар отсутствует;

осуществить обмен после поступления товара в продажу;

расторгнуть договор и получить полный возврат средств.

Важно помнить, что товар должен быть надлежащего качества, то есть без дефектов и повреждений и соответствовать установленным стандартам. Кроме того, необходимо сохранить комплектность, ярлыки и цельность упаковки – товар не должен обладать признаком эксплуатации.

«Если вы приобрели платье, использовав его хотя бы один раз, поняли, что размер или цвет не подходит, вернуть товар будет невозможно, ведь остались минимальные следы использования, что сделало товар подержанным», — объясняют специалисты Госпродпотребслужбы.

Какие товары не подлежат возврату

Существует список товаров, которые нельзя обменять или обменять, даже они должным образом. К примеру, это касается:

лекарств и медицинских препаратов;

средств гигиены (зубные щетки, мундштуки, маникюрные инструменты);

парфюмерии и косметики;

детских мягких игрушек, резиновых надувных игрушек;

нижнего белья и постельного белья;

аудио- и видеокассет, дисков для лазерных систем;

изделий из натуральных и искусственных волос (париков);

ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.

Также следует отметить, что для возврата товара в течение 14 дней необходимо добавить товарный чек, накладную или паспорт (при наличии), а также хранимую упаковку.

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