Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что школа сегодня начала внутреннюю проверку.

В одной из школ Одессы преподавательница истории на уроках использовала русский язык и озвучивала антиукраинские утверждения.

Об этом сообщила представитель Уполномоченной защиты по государственному языку Ярослав Витко-Присяжнюк в комментарии для портала "Думская".

После огласки и начала проверки она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ученики предоставили аудиозапись урока продолжительностью более 35 минут, которая была проанализирована экспертами. Как выяснилось, за все это время учительница ни разу не использовала государственный язык.

"В течение урока учительница не сказала ни слова на украинском. Если брать отдельные фрагменты, то одновременно зафиксировать конкретные нарушения, однако в контексте всего урока заметны нарративы, которые утверждают, например, что украинскую идентичность создала Австро-Венгерская империя или что украинцы приветствовали российскую армию на переломе XIX-XX веков с хлебом и солью», – отметила Ветко-Присяжнюк.

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что школа сегодня начала внутреннюю проверку. Узнав об этом, педагогиня решила уволиться.

«Я пригласила ее на разговор и включила аудиозапись урока. После этого было заявлено, что написано заявление на увольнение. На мой взгляд, это было правильное решение, поэтому проверку приостановили. Однако в этом случае дело не только в языке», – рассказала Буйневич.

Несмотря на увольнение, нарушение не останется без последствий. «Даже если учительница покинула должность, это не освобождает ее от административной ответственности.

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