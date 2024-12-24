Впрочем, обвиняемый не явился в определенное время и не сообщил ни одной важной причине своего неприбытия.

В Полтавской области суд вынес приговор мужчине, проигнорировавшему боевую повестку , объясняя это страхом перед смертью на войне.

Согласно материалам дела, мужчина явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) 15 мая 2024 для получения временного удостоверения военнообязанного.

На месте он получил направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая на следующий день сочла его годным к службе в условиях общей мобилизации.

В тот день, 16 мая, ему выдали боевую повестку с указанием времени и места прибытия - 18 мая в 5:30 утра в ТЦК для отправки в воинскую часть. Мужчину предупредили об ответственности за невыполнение требований.

Впрочем, обвиняемый не явился в определенное время и не сообщил ни одной важной причине своего неприбытия, чем нарушил требования законодательства о военной службе в особый период.

Аргументы защиты

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что не выполнил требования повестки из-за страха погибнуть на войне.

Приговор суда

Пирятинский районный суд Полтавской области признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, обеспечивающей ответственность за уклонение от призыва на военную службу. Суд назначил наказание в три года лишения свободы. Срок прохождения наказания начинается с момента его задержания.

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