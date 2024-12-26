Шеф-повар Александр Огородник поделился рецептом идеальных сырников, не забитых мукой, и показал, как их правильно формировать.
Для приготовления вкусных и нежных сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог – 300 г
- манка – 2 ст.л.
- сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)
- яйцо – 1 шт.
- соль - щепотка
- ванильный сахар – 1 ч.л. (по желанию)
Если творог слишком влажный, то его нужно либо отжать от лишней жидкости через марлю, либо добавить в тесто одну столовую ложку муки.
Подавать сырники шеф-повар предлагает с вишневым соусом, для которого понадобятся:
- вишни – 200 г
- сахар – 1-2 ст.л.
- цедра половинки лимона
- крахмал – 1 ч. л.
- вода (холодная) – 30 г
К творогу добавляем манку, сахар, яйцо, соль, ванильный сахар и вилкой размешиваем до однородности. Оставляем творожную массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
Тем временем готовим вишневый соус. В сотейнике смешиваем размороженные вишни, сахар, разведенный в воде крахмал, а также цедру. Доводим соус до кипения и провариваем еще минуту.
На припыленной мукой рабочей поверхности формируем из творожной массы колбаску, разрезаем ее на кусочки и с помощью стакана формируем ровные сырники.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла жарим сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем сырники вместе со сметаной, вишневым соусом и орешками.
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