Сырники по этому рецепту всегда получаются максимально вкусными, нежными, а также аккуратными с виду, как в ресторане.

Шеф-повар Александр Огородник поделился рецептом идеальных сырников, не забитых мукой, и показал, как их правильно формировать.

Для приготовления вкусных и нежных сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 300 г

манка – 2 ст.л.

сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)

яйцо – 1 шт.

соль - щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л. (по желанию)

Если творог слишком влажный, то его нужно либо отжать от лишней жидкости через марлю, либо добавить в тесто одну столовую ложку муки.

Подавать сырники шеф-повар предлагает с вишневым соусом, для которого понадобятся:

вишни – 200 г

сахар – 1-2 ст.л.

цедра половинки лимона

крахмал – 1 ч. л.

вода (холодная) – 30 г

К творогу добавляем манку, сахар, яйцо, соль, ванильный сахар и вилкой размешиваем до однородности. Оставляем творожную массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Тем временем готовим вишневый соус. В сотейнике смешиваем размороженные вишни, сахар, разведенный в воде крахмал, а также цедру. Доводим соус до кипения и провариваем еще минуту.

На припыленной мукой рабочей поверхности формируем из творожной массы колбаску, разрезаем ее на кусочки и с помощью стакана формируем ровные сырники.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла жарим сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Подаем сырники вместе со сметаной, вишневым соусом и орешками.

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