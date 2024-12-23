В 2025 году украинцы могут потерять право на жилищные субсидии , и одна из причин может быть связана с одним из членов семьи.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Как можно потерять субсидию в 2025 году?

Согласно информации, опубликованной Пенсионным фондом Украины, жилищную субсидию могут прекратить предоставлять, если один из членов домохозяйства уехал за границу более чем на 60 дней. В таком случае это лицо не учитывается при расчете субсидии.

Получатель субсидии обязан в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд обо всех обстоятельствах, влияющих на право получения субсидии. К таким условиям относится и пребывание за границей одного из членов домохозяйства или членов их семей более 60 дней в течение периода субсидии.

Если в домохозяйстве зарегистрировано несколько человек, один из них находится за пределами Украины более 60 дней, субсидия будет рассчитываться только на тех, кто остается в стране.

Что будет, если не сообщить о выезде за границу?

В случае если Пенсионный фонд установит факт пребывания члена домохозяйства за границей, но об этом не было уведомлено, выплата субсидии прекращается.

Важно: В такой ситуации субсидию можно будет получить повторно только после нового обращения – с начала следующего отопительного или неотапливаемого сезона.

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