По словам обвиняемого, документ был вручен во время инструктажа личного состава перед выполнением боевого задания.

Фастовский горрайонный суд Киевской области рассматривает дело военнослужащего, которого командир подразделения обвинил в ненадлежащем хранении служебного документа.

Согласно постановлению суда от 12 марта, опубликованному в Едином реестре судебных решений, событие произошло в марте 2022 года.

Военный получил от командира копию приказа для выполнения боевого задания. Документ он оставил дома, что вызвало беспокойство руководства.

Начальник состава взвода материального обеспечения составил административный протокол, указав, что действия бойца могли создать риск утечки служебной информации.

Позиция обвиняемого

Во время судебного заседания военный не признал свою вину. Он пояснил, что получил копию приказа при исполнении обязанностей командира роты. По словам обвиняемого, документ был вручен во время инструктажа личного состава перед выполнением боевого задания.

После завершения операции военный оставил приказ вместе с другими документами на службе. Однако, как говорит подсудимый, никаких указаний о возвращении приказа или обязательности его сдачи он не получил.

Решение суда

Суд установил, что административная ответственность наступает только при разглашении служебных сведений. В материалах дела не было доказательств, что действия военнослужащего привели к утечке информации или создали предпосылки для этого.

"Хранение копии боевого приказа не является нарушением порядка работы со служебной информацией", - говорится в постановлении.

Судя по отсутствию правонарушения, суд принял решение оправдать военного и закрыть производство.

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