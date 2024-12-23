Процесс может занять с трех до десяти рабочих дней после получения соответствующего документа.

Клиенты государственного ПриватБанка массово жалуются на блокирование карты «Нацкешбека», оформленной в рамках программы «Зимняя поддержка».

В банке объяснили, при каких условиях ограничения могут быть сняты, передает "Минфин" .

Почему блокируют карты

На портале «Минфин» опубликована история одного из клиентов. Он сообщил, что открыл «Нацкешбек» для получения 1000 гривен государственной помощи по программе «Зимняя поддержка». Однако вскоре банк заблокировал не только эту, но и другие его карточки, ссылаясь на исполнительное производство.

Клиент утверждает, что производство было начато безосновательно:

"Открыл карточку национального кэшбека для получения зимней поддержки, банк заблокировал ее, как и другие карты на основании исполнительного производства открытого по безосновательной надписи нотариуса. На контакт банк не идет. Скорее всего, банк поделит государственные средства вместе с аферистами, так называемыми частными исполнителями. Чужие средства, а также государственная поддержка средства банк считает своими и, может, контролирующие органы им подскажут правила цивилизованного поведения», — пишет клиент.

Реакция ПриватБанка

В ответ на жалобу клиента ПриватБанк сообщил, что действовал в соответствии с законодательством. Банк получил официальное уведомление от исполнительной службы о необходимости наложения ареста на счета из-за задолженности клиента.

"Это стандартная процедура в соответствии с постановлением Национального банка Украины №22 от 21.01.2004. Если у вас есть задолженность перед исполнительной службой, обратитесь к исполнителю для решения вопроса" , - отметили в ПриватБанке.

Как снять ограничение

Финучреждение подчеркнуло, что доступ к средствам станет возможным только после снятия ареста. Для этого исполнитель должен направить в банк официальное письмо об отмене ограничений. Процесс может занять с трех до десяти рабочих дней после получения соответствующего документа.

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