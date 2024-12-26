Даже если вы забыли пароль, графический ключ или PIN-код, существуют способы восстановить доступ.

Нужно сразу в таком случае рассотреть безопасные и официальные методы, предлагаемые производителями смартфонов, включая универсальные варианты, такие как полный сброс настроек.

С помощью Google-аккаунта можно восстановить доступ, метод подходит для старых устройств. Введите неправильный пароль несколько раз, после чего появится опция "Забыли пароль?". Введите логин и пароль от Google-аккаунта, привязанного к устройству. Если данные учетной записи забыты, их можно восстановить на сайте Google.

Функция Smart Lock доступна для Android 8.0 и старше. Если ранее был настроен Voice Match, попробуйте разблокировать экран голосовой командой "Ok, Google".

Для владельцев Samsung Galaxy сервис SmartThings Find позволяет удаленно сбросить параметры блокировки. Подключитесь к интернету, войдите в учетную запись Samsung, выберите устройство и воспользуйтесь опцией разблокировки.

Также сервис от Google позволяет стереть данные со смартфона и вернуть его к заводскому состоянию. Подходит для всех устройств, кроме Huawei.

Hard Reset выполняется через комбинацию кнопок на смартфоне и подходит для всех моделей, включая Huawei. Этот способ удаляет все данные устройства, поэтому их необходимо будет восстановить из резервной копии.

Для iPhone предусмотрена функция восстановления через iCloud. Зайдите в сервис "Найти iPhone", выберите устройство и выполните удаление данных. Альтернативный способ — подключение к iTunes на компьютере для восстановления.

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