Кабмин Украины пообещал МВФ повышать тарифы на ЖКХ – это прописано в ответе на письмо МВФ.

Среди украинцев возникли опасения из-за возможного повышения тарифа на электричество уже в 2025 году, хотя тарифы на воду и газ пока остаются стабильными.

Национальный банк Украины прогнозирует удорожание газа, отопления и горячей воды в 2025 году, несмотря на действующий мораторий на повышение этих тарифов во время войны.

В Украине ожидается новый значительный рост тарифов на электрическую энергию — по меньшей мере до 6,32 грн/кВт-ч, а пересмотр тарифа может произойти уже с 1 июня 2025 года. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, отныне тарифы могут повыситься до 6,64 грн/кВт-ч.

В ближайшие два-три года ожидается дальнейшее повышение тарифов, и цена на электроэнергию может достигнуть 9 грн/кВт-ч. Это связано с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), предполагающими выравнивание тарифов до рыночного уровня.

Тариф на газ будет оставаться без изменений, по крайней мере, до конца отопительного сезона. Энергетический эксперт Святослав Павлюк отмечает, что политики сейчас боятся объявлять подорожание газа, поскольку это политическое решение. Сейчас для бытовых потребителей действует мораторий на повышение тарифа на газ, а стоимость газа от "Нефтегаза" составляет 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на распределение газа устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), и они зависят от количества потребителей, протяженности газопроводов и расходов на их содержание. Решения по этим тарифам будут базироваться на данных с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Сейчас не планируется повышение тарифов на воду , однако эксперты прогнозируют их возможный рост в следующем году. В отдельных регионах уже произошло повышение тарифов на воду, поскольку некоторые коммунальные предприятия, не подчиняющиеся НКРЭКУ, имеют возможность самостоятельно принимать решение о повышении цен.

Власти Украины в своем письме МВФ отмечают возможность постепенного повышения коммунальных тарифов во время войны, а также подтверждают, что тарифы будут расти и в послевоенный период.

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