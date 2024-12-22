Жители одной из многоэтажек во Львове угрожают спилить пандус для военнослужащего, который планируют установить у подъезда.

Как сообщается в сюжете ТСН , причиной их недовольства стал размер постройки. Более того, во время конфликта соседи заявили, что пандус не нужен мужчине, поскольку у него протезы и «бегает на них».

Эта ситуация выглядит шокирующей. Речь идет о Сергее Власове, военнослужащем, который служит с 2014 года. Он вернулся из-за границы, чтобы снова стать добровольцем и защищать Украину после начала полномасштабного вторжения. Сергей служил на Херсонском и Харьковском направлениях, а 1 сентября 2023 года получил тяжелое ранение в Донецкой области из-за удара с FPV-дрона. В результате он потерял обе ноги. После этого ему установили протезы, и он снова вернулся на службу.

Учитывая, что ходить на протезах сложно, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус у подъезда, где он живет, чтобы облегчить выход из дома.

«Нужно ли мне колесное кресло, если я так хорошо здесь сейчас стою? Да, нужно, потому что ноги устают. Люди не понимают, как это тяжело – ходить на протезах. И по квартире я перемещаюсь исключительно на колесном кресле, потому что это легче. И мне было бы приятно, если бы я смог выехать из квартиры вот в этот сквер и попить с женой кофе», — рассказал Сергей.

Однако несколько дней назад, когда приступили к установке пандуса, соседи начали протестовать. Военного обвинили в том, что пандус слишком велик, хотя он их даже не знал. Они уверяли, что никогда не видели его на колесном кресле, на что Сергей ответил, что для того чтобы пользоваться им, нужен пандус. Видео этого спора сняла его супруга, Лилия Власова.

Железнодорожная районная администрация пояснила, что пандус отвечает всем нормам и его установка была согласована с главой ОСМД. Также в ведомстве добавили, что планируется замена лифта в подъезде для удобства его военнослужащего.

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