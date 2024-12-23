Украинское законодательство позволяет отдельным категориям граждан получать сразу две пенсионные выплаты , и в 2025 году такая возможность будет иметь только определенные лица.
Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения.
Кому предусмотрено две пенсии?
По данным Департамента, двойные пенсионные выплаты назначены гражданам с инвалидностью. Такие лица получают государственную пенсию по возрасту и дополнительную выплату по инвалидности.
В 2025 году размер пенсий для этой категории не будет просматриваться, поэтому она останется на уровне 2024 года. Вот какие суммы будут получать лица с инвалидностью с детства:
первая группа инвалидности - 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);
вторая группа – 80% прожиточного минимума;
третья группа – 60% прожиточного минимума;
детям с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума.
Кроме того, на две пенсии могут рассчитываться лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.
Какой стаж нужен для пенсии по инвалидности?
Страховой стаж – важный критерий для назначения пенсии лицам с инвалидностью. Его продолжительность зависит от группы инвалидности и возраста, в котором она была установлена. В настоящее время требования таковы:
первая и вторая группы – от 1 до 10 лет стажа;
третья группа – от 1 до 14 лет.
Чтобы уточнить свой страховой стаж и право на пенсию, обращайтесь в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения. Требования к стажу могут отличаться в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность.
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