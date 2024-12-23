Чтобы уточнить свой страховой стаж и право на пенсию, обращайтесь в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения.

Украинское законодательство позволяет отдельным категориям граждан получать сразу две пенсионные выплаты , и в 2025 году такая возможность будет иметь только определенные лица.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения.

Кому предусмотрено две пенсии?

По данным Департамента, двойные пенсионные выплаты назначены гражданам с инвалидностью. Такие лица получают государственную пенсию по возрасту и дополнительную выплату по инвалидности.

В 2025 году размер пенсий для этой категории не будет просматриваться, поэтому она останется на уровне 2024 года. Вот какие суммы будут получать лица с инвалидностью с детства:

первая группа инвалидности - 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);

вторая группа – 80% прожиточного минимума;

третья группа – 60% прожиточного минимума;

детям с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума.

Кроме того, на две пенсии могут рассчитываться лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.

Какой стаж нужен для пенсии по инвалидности?

Страховой стаж – важный критерий для назначения пенсии лицам с инвалидностью. Его продолжительность зависит от группы инвалидности и возраста, в котором она была установлена. В настоящее время требования таковы:

первая и вторая группы – от 1 до 10 лет стажа;

третья группа – от 1 до 14 лет.

Чтобы уточнить свой страховой стаж и право на пенсию, обращайтесь в Пенсионный фонд или органы социальной защиты населения. Требования к стажу могут отличаться в зависимости от возраста, в котором установлена ​​инвалидность.

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