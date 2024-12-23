В условиях войны украинцы сталкиваются с увеличением киберугроз, что требует повышенного внимания к защите личных данных и безопасности общения.

Viber предлагает ряд функций, которые помогут пользователям обеспечить конфиденциальность своих сообщений и аккаунтов.

Все чаты в Viber автоматически защищены сквозным шифрованием. Это означает, что сообщения шифруются на устройстве отправителя и расшифровываются только на устройстве получателя. Никто, включая сотрудников Viber, не может перехватить или прочитать их. Эта защита распространяется и на голосовые звонки.

Можно добавляет дополнительный уровень защиты. При настройке необходимо указать адрес электронной почты и создать PIN-код. Это предотвращает доступ злоумышленников к вашему аккаунту даже в случае утери телефона.

Как включить:

Откройте "Настройки" → "Конфиденциальность" → "Двухэтапная проверка".

Если есть риск, что телефон окажется в чужих руках, можно скрыть важные переписки, защитив их PIN-кодом. Это сделает чаты недоступными даже при разблокировке устройства.

Как включить:

На Android: откройте чат → "Информация о чате" → "Скрыть этот контакт".

На iOS: нажмите на название чата → "Скрыть этот контакт".

Чтобы избежать спама, можно настроить получение приглашений в группы только от пользователей из вашего списка контактов. Это повысит комфорт и безопасность использования мессенджера.

Как настроить:

Перейдите в "Настройки" → "Конфиденциальность" → "Настройки добавления в группы".

Исчезающие сообщения позволяют удалять сообщения через заданное время (10 секунд, 1 минута, 1 час). На Android получатель не сможет сделать скриншот, а на iOS отправитель получит уведомление о попытке снять экран.

Как включить:

Нажмите на иконку с часами в чате 1-на-1 и выберите таймер.

Для повышения конфиденциальности можно скрыть фото профиля от пользователей, которые не находятся в вашем списке контактов. Также можно скрыть время последнего посещения и статус "В сети".

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