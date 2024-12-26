Эти изменения позволят внутренне перемещенным людям легче адаптироваться в новых общинах и улучшить их условия жизни.

Получение компенсации за поврежденное жилье для переселенцев станет проще после нового законопроекта, принятого Верховной Радой Украины.

Об этом сообщает соавтор проекта, народный депутат Алексей Гончаренко .

Внутри перемещенным лицам теперь будет значительно легче получить возмещение за разрушенное или поврежденное имущество.

Что изменено?

Закон касается имущества, находящегося в зонах активных боевых действий или под оккупацией. По таким причинам украинцы часто не могут зафиксировать повреждения. Теперь процедура компенсации стала гораздо проще. Поврежденное имущество на временно оккупированных территориях приравнивается к разрушенному, что позволяет получить возмещение без необходимости обследования.

«Эти изменения позволят внутренне перемещенным людям легче адаптироваться в новых общинах и улучшить их условия жизни, предоставляя возможность быстрее получить помощь для восстановления жилья», — сообщает Алексей Гончаренко.

Также Politeka писала о том, что во время временной нетрудоспособности можно получить финансовую компенсацию, размер которой зависит от ряда факторов и может достигать 100% средней зарплаты.

О том, кому на больничном выплачивают 100% средней заработной платы, рассказали в ПФУ.