Получение компенсации за поврежденное жилье для переселенцев станет проще после нового законопроекта, принятого Верховной Радой Украины.
Об этом сообщает соавтор проекта, народный депутат Алексей Гончаренко .
Внутри перемещенным лицам теперь будет значительно легче получить возмещение за разрушенное или поврежденное имущество.
Что изменено?
Закон касается имущества, находящегося в зонах активных боевых действий или под оккупацией. По таким причинам украинцы часто не могут зафиксировать повреждения. Теперь процедура компенсации стала гораздо проще. Поврежденное имущество на временно оккупированных территориях приравнивается к разрушенному, что позволяет получить возмещение без необходимости обследования.
«Эти изменения позволят внутренне перемещенным людям легче адаптироваться в новых общинах и улучшить их условия жизни, предоставляя возможность быстрее получить помощь для восстановления жилья», — сообщает Алексей Гончаренко.
Также Politeka писала о том, что во время временной нетрудоспособности можно получить финансовую компенсацию, размер которой зависит от ряда факторов и может достигать 100% средней зарплаты.
О том, кому на больничном выплачивают 100% средней заработной платы, рассказали в ПФУ.
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