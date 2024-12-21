Часть потребителей газа должна срочно обратиться в центр обслуживания клиентов для переоформления лицевого счета.
Об этом напоминает Киевский филиал "Газсетей".
Да, в случае покупки недвижимости следует помнить, что лицевой счет нужно срочно переоформить, иначе на новом владельце могут зависнуть долги старика. Без актуальных данных в системе потребитель не сможет обратиться к газовикам, например для устранения неисправностей, передачи показаний счетчика или изменения тарифа.
Чтобы избежать этих проблем, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов со следующими документами:
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;
- выписка из государственного реестра;
- технический паспорт на имущество;
- справка о составе семьи (если счетчик отсутствует);
- паспорт и идентификационный код совладельцев (при наличии письменного согласия на переоформление счета);
- Фотография газового счетчика с актуальными показаниями.
Напомним, Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, уверен, что в Украине ожидается новое существенное повышение тарифов на электрическую энергию — минимум до 6,32 грн за кВт-ч. Изменения могут вступить в силу с 1 июня 2025 года.
В дальнейшем тарифы, вероятно, продолжат расти. По прогнозам, через два-три года стоимость электроэнергии может достигнуть 9 грн за кВт-ч.
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