Чтобы избежать этих проблем, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов с документами.

Часть потребителей газа должна срочно обратиться в центр обслуживания клиентов для переоформления лицевого счета.

Об этом напоминает Киевский филиал "Газсетей".

Да, в случае покупки недвижимости следует помнить, что лицевой счет нужно срочно переоформить, иначе на новом владельце могут зависнуть долги старика. Без актуальных данных в системе потребитель не сможет обратиться к газовикам, например для устранения неисправностей, передачи показаний счетчика или изменения тарифа.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов со следующими документами:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;

выписка из государственного реестра;

технический паспорт на имущество;

справка о составе семьи (если счетчик отсутствует);

паспорт и идентификационный код совладельцев (при наличии письменного согласия на переоформление счета);

Фотография газового счетчика с актуальными показаниями.

Напомним, Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, уверен, что в Украине ожидается новое существенное повышение тарифов на электрическую энергию — минимум до 6,32 грн за кВт-ч. Изменения могут вступить в силу с 1 июня 2025 года.

В дальнейшем тарифы, вероятно, продолжат расти. По прогнозам, через два-три года стоимость электроэнергии может достигнуть 9 грн за кВт-ч.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.