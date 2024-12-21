В странах, входящих в эту систему, предусмотрены штрафы, которые могут быть достаточно большими.

С начала 2025 года для украинских водителей вступят в силу новые правила оформления международного страхования «Зеленая карта» – за нарушение можно получить штраф.

Об этом рассказал директор Бюро «Зеленая карточка» Александр Салайчук.

Чтобы избежать проблем на границе, водители, привыкшие оформлять «Зеленую карту» непосредственно при пересечении границы с моментальным вступлением в силу, должны позаботиться о ее оформлении.

Важно знать, что с 1 января 2025 договор, заключенный перед пересечением границы, будет действовать только на следующий день после подписания. То есть, для въезда в страны, входящие в систему «Зеленая карта», водитель должен иметь действительный сертификат.

Без этого документа водителя могут не допустить въезда в другую страну, а на момент оформления договор не обеспечивает страховое покрытие для поездок за границу, – отметил Александр Салайчук.

За отсутствие сертификата «Зеленая карта» в странах, входящих в эту систему, предусмотрены штрафы, которые могут быть достаточно большими. В европейских странах они колеблются от 150 до 1000 евро (4405,89 гривен).

Кроме того, в случае ДТП без соответствующего страхового покрытия водитель не только будет нести ответственность за отсутствие обязательного страхования, но и будет самостоятельно покрывать убытки, добавил Салайчук.

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