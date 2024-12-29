Ощадбанк напоминает, что старые карточки, срок действия которых истек еще в феврале 2022 года, продолжались на время войны, но продолжение близится к концу.

Несколько находящихся за рубежом клиентов Ощадбанка сообщают о проблемах с неактивными платежными карточками, срок действия которых истекает в конце 2024 года.

Банк разъяснил , как проверить статус карты и заболевания возникшие затруднительно.

Эту проблему описала одна из клиенток банка, которая столкнулась с неактивной картой после перечисления средств. Женщина обратилась за помощью в службу поддержки, отметив, что ее карточка не работает, хотя срок ее действия был продлен из-за войны. В чат-боте банка сообщили, что нельзя выяснить причину, а при попытке открыть доступ через приложение Ощад24, женщина обнаружила, что не помнит логин и пароль для входа.

Как открыть доступ к карте?

Ощадбанк предоставил несколько вариантов разрешения ситуации. Если клиент забыл пин-код, его можно открыть с помощью чат-бота или обратившись в контакт-центр банка. После этого будет доступно восстановление входа в мобильное приложение Ощад24.

Для более подробной проверки статуса карты банка обратитесь в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.

контакт-центр по номеру (044) 247-84-18;

вебзвонок через сайт банка;

через Viber.

Что делать, если карта неактивна по истечении срока действия?

Ощадбанк напоминает, что старые карты, срок действия которых истек еще в феврале 2022 года, продолжались на время войны, но следующее продление близится к концу. В то же время, в банке пообещали до конца 2024 года сообщить, нужно ли клиентам посетить отделение для перевыпуска карт.

Также стоит отметить, что из-за проблем с актуальностью карт у некоторых пользователей возникли трудности при осуществлении онлайн-платежей. В банке объяснили, что отдельные сайты могут не распознавать карты как действительные, поэтому следует использовать мобильное приложение «Ощад» для осуществления оплаты.

Последние новости Украины:

Банкомат Ощадбанка списал средства с карты, но не выдал их: вернуть средства сложно.

Ощадбанк заблокировал пенсионный счет клиентки: "Выполнила все требования и ничего не помогло".

"Можно проснуться с пустым счетом": карточку Ощадбанка могут заблокировать в любой момент.