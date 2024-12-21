В 2025 году украинцы смогут получить льготы на коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженный газ.

В 2025 году некоторым украинцам предоставят льготы на оплату коммунальных услуг, что станет частью государственной инициативы по облегчению жизни определенных категорий граждан.

Об этом сообщили в ПФУ.

Льготы распространяются на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

К тем, кто имеет право на эти льготы, относятся:

лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий и семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;

участники Революции Достоинства;

люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, а также их семьи;

семьи с ребенком, инвалидность которого связана с последствиями Чернобыля;

ветераны войны и военной службы, а также их семьи;

лица, ставшие инвалидами во время службы в армии, а также семьи погибших или умерших военнослужащих;

семьи погибших или пропавших без вести членов службы гражданской защиты;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, где воспитывается трое и более детей;

пенсионеры, работавшие в педагогических, медицинских и других важных областях в сельских местностях.

Перечисленные лица имеют право на льготы по следующим направлениям:

Оплата за жилье (квартирная плата, содержание домов и придомовых территорий);

Коммунальные услуги (холодная и горячая вода, водоотвод, тепло, электрическая энергия, газ, централизованное отопление, вывоз отходов);

Использование твердого топлива и сжиженного газа.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать заявление вместе с соответствующими документами. Это можно сделать лично в органах Пенсионного фонда или отправить документы по почте. Также доступна подача заявления через официальный сайт Минсоцполитики, мобильное приложение Пенсионного фонда или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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