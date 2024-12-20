Банкноты будут постепенно заменять старые, что не повлияет на наличные расчеты.

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах, на обновленные банкноты современного образца (начиная с 2014 года).

Об этом информируют в НБУ .

Как происходит замена

С 1 ноября 2024 г. введены следующие изменения:

Банки прекратили выдачу старых банкнот номиналом 50 и 200 гривен во время наличных операций.

НБУ больше не поставляет эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.

Все банкноты старого образца, которые возвращаются в банки, изымаются из обращения и направляются в НБУ для дальнейшей утилизации. В то же время гражданам не нужно беспокоиться: банкноты будут постепенно заменять старые, что не повлияет на наличные расчеты.

Почему это важно

Замена банкнот приводит к повышению качества находящейся в обращении наличности и обеспечивает ее надежность. Банкноты нового поколения оснащены более современными системами защиты от подделок. Замена купюр номиналами 50 и 200 гривен станет завершающим этапом в процессе обновления банкнотно-монетного ряда гривны.

В итоге в обращении остаются только современные денежные купюры, способствующие удобству расчетов и защите национальной валюты.

Постепенное изъятие других банкнот

Национальный банк Украины уже предпринял аналогичные меры для других номиналов:

1 и 2 гривны (образцы 2003-2007 годов) изымаются из обращения с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен – с 1 января 2023 года;

500 гривен образца 2003 года – с 1 августа 2024 года.

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