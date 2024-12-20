Большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц, и для них повышение будет менее ощутимым.

В 2025 году ожидается индексация пенсий в Украине, что позволяет увеличить выплаты пенсионерам, однако не все ощутят это повышение одинаково.

Согласно прогнозам, в 2025 году пенсии могут вырасти на 10% и более по плановой индексации, сообщает издание НВ.

Почему рост не будет одинаковым для всех?

Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований, отмечает, что пенсии могут увеличиться на 10-12%, поскольку во втором квартале 2024 зафиксирован значительный рост средней зарплаты, с которой уплачиваются ЕСВ. Однако она отмечает, что в Украине большое неравенство в размере пенсий. Большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц, и для них повышение будет менее ощутимым.

Для почти миллиона украинцев, имеющих пенсию более 10 тысяч гривен, индексация станет существенной и значительной.

Что было раньше?

Ткаченко также напоминает, что в результате индексации в прошлом году пенсии были повышены на 6%.

Также Politeka писала о том, что в Украине насчитывается на сегодняшний день около 10,3 миллиона пенсионеров, из которых треть – 2,8 миллиона – продолжают работать.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Работающие пенсионеры получают более высокие выплаты по сравнению с теми, кто полностью прекратил трудовую деятельность после выхода на пенсию.