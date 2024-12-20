Направление для лечения за границей может назначить врач, если пациент отвечает критериям.

Граждане Украины, пострадавшие в результате войны, могут получить бесплатное лечение за границей в рамках программы медицинской эвакуации Medevac.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В число стран, принимающих украинских людей, входят Германия, Латвия, Польша, Нидерланды и Норвегия.

Бесплатное лечение для пострадавших

Программа Medevac дает возможность украинцам получать специализированную медицинскую помощь в ведущих клиниках Европы. Это сниженная нагрузка на украинскую систему здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, медевакуация населения осуществляется почти еженедельно. В рамках программы на лечение присылают:

детей и взрослых, пострадавших от обстрелов;

онкобольных семей;

людей с редкими заболеваниями;

военных.

Приоритет предоставляется тем, кто нуждается в неотложном лечении из-за ранений, осложнений или критического состояния в результате боевых действий.

Кто уже пользовался программой

В общей сложности более 5700 украинцев эвакуированы на лечение. Среди них — пострадавшие от минно-взрывных травм, люди, нуждающиеся в протезировании, онкобольные пациенты, включая примерно 750 детей.

Как получить направление на лечение

Направление для лечения за границей может назначить врач, если пациент отвечает критериям. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

выписку с медицинской карты (форма №027/о);

два согласия на обработку персональных данных;

для военных — заключение о необходимости лечения за границей, которое должно быть подписано врачом или медицинским директором больницы.

Подать заявку на лечение можно:

через областной департамент здравоохранения;

онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";

для военных - через командование Медицинских сил Украины.

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