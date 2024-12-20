Граждане Украины, пострадавшие в результате войны, могут получить бесплатное лечение за границей в рамках программы медицинской эвакуации Medevac.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
В число стран, принимающих украинских людей, входят Германия, Латвия, Польша, Нидерланды и Норвегия.
Бесплатное лечение для пострадавших
Программа Medevac дает возможность украинцам получать специализированную медицинскую помощь в ведущих клиниках Европы. Это сниженная нагрузка на украинскую систему здравоохранения.
Как отметили в Минздраве, медевакуация населения осуществляется почти еженедельно. В рамках программы на лечение присылают:
детей и взрослых, пострадавших от обстрелов;
онкобольных семей;
людей с редкими заболеваниями;
военных.
Приоритет предоставляется тем, кто нуждается в неотложном лечении из-за ранений, осложнений или критического состояния в результате боевых действий.
Кто уже пользовался программой
В общей сложности более 5700 украинцев эвакуированы на лечение. Среди них — пострадавшие от минно-взрывных травм, люди, нуждающиеся в протезировании, онкобольные пациенты, включая примерно 750 детей.
Как получить направление на лечение
Направление для лечения за границей может назначить врач, если пациент отвечает критериям. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
выписку с медицинской карты (форма №027/о);
два согласия на обработку персональных данных;
для военных — заключение о необходимости лечения за границей, которое должно быть подписано врачом или медицинским директором больницы.
Подать заявку на лечение можно:
через областной департамент здравоохранения;
онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";
для военных - через командование Медицинских сил Украины.
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