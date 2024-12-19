Качественное сало имеет белый или нежно розовый цвет, а желтые оттенки указывают на его старость.

Самое дорогое сало можно найти по цене более 1000 грн за килограмм, но не каждый украинец готов потратить такую ​​сумму.

Согласно информации сайта Новости.LIVE, вот сколько стоит самое дешевое сало в супермаркетах Украины:

Самое дешевое сало в супермаркетах

Не всегда низкая цена означает низкое качество. Товары, продаваемые в крупных сетях супермаркетов, проходят сертификацию и проверку в соответствии с санитарными нормами, что гарантирует их безопасность для здоровья. Хотя вкус дешевого сала не может удивить гурманов, он доступен потребителям.

Сало за 1 000 грн/кг часто выбирают украинцы с высоким уровнем доходов. Приобрести дорогой деликатес можно, но ежедневное потребление такого продукта становится затратным. Для любителей сала есть и бюджетные варианты, которые можно найти в супермаркетах.

После сравнения цен в немногих крупных сетях, получены следующие данные о самом дешевом сале:

Мегамаркет - 189 грн/кг

Метро - 199 грн/кг

Сельпо - 209 грн/кг

Варус — 209,90 грн/кг

Ашан - 219,90 грн/кг

Новус - 229 грн/кг

Как выбрать качественное дешевое сало?

Низкая цена не всегда означает плохое качество, но есть возможность приобрести не очень хороший продукт. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на внешний вид сала. Качественное сало имеет белый или нежно розовый цвет, а желтые оттенки указывают на его старость.

Всегда проверяйте текстуру сала – на ощупь оно должно быть мягким, без жестких прожилок, а остатки щетины могут свидетельствовать о плохой обработке. Кроме того, запах – еще один важный критерий. Свежее сало не имеет резкого запаха, а кислый или затхлый аромат свидетельствует о его порче.

Если вы приобретаете сало в супермаркете, обратите внимание на упаковку. Лучше выбрать продукт в вакуумной упаковке, так как уменьшается риск порчи. Кроме того, сало с большим слоем льда может являться признаком неправильной организации хранения.

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