Фильм «Человек-волк» в оригинале «Wolf Man» — это адаптация классического фильма «Оборотень» от 1941 года.

Еще один классический монстр Universal возвращается в совершенно новой версии: дебютировал трейлер фильма «Человек-волк» 2025 года.

Первый фильм студии Universal "Человек-волк" за 15 лет, фильм был написан в соавторстве с Ли Уоннеллом , который наиболее известен как один из создателей франшиз «Пила» и «Астрал», а также как сценарист и режиссер очень умного перезапуска другого монстра студии Universal — «Человек-невидимка» в 2020 году .

Съемки фильма "Человек-волк" начались в марте 2024 года

Полный трейлер к фильму «Человек-волк» был выпущен Universal Pictures 18 октября, что совпало с панелью Blumhouse на New York Comic Con 2024.

Новый трейлер фильма «Человек-волк» дает нам более подробное представление о сюжете фильма, поскольку мы видим, как семья попадает в ужасную автокатастрофу, в результате которой Блейка, отца, царапает оборотень.

На протяжении всего трейлера фильма «Человек-волк» Блейк все больше заболевает, превращаясь в новую чудовищную форму с обостренными чувствами и ловкостью, которая начинает терроризировать жену и дочь.

Премьера фильма «Человек-волк» состоится эксклюзивно в кинотеатрах в январе этого года, а также будут показаны отдельные фильмы в кинотеатрах IMAX.

В украинский прокат фильм "Человек-волк" выйдет 16 января 2025 года.

Источник: screencrush.

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